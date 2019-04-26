بالصور.. أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس

عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس، اليوم الجمعة، أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS ، بعد سداد رسوم عبور والتي قدرت ب 964 ألف دولار

وأناب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة، مشددا على توفير جميع الخدمات الملاحية وتعيين أكفأ المرشدين على السفينة.

وتعد SPECTRUM OF THE SEAS أحدث سفينة ركاب في العالم حيث تم تسليمها للشركة المالكة خلال عام 2019 وتقوم بأول رحلة بحرية لها قادمة من اليونان ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردني. يبلغ طول السفينة 347.1 مترًا وعرضها 41.4 مترًا وحمولتها الكلية 170 ألف طن رافعة علم جزر البهاما وتحمل على متنها ما يقرب من 3700 راكب وطاقم يبلغ 1700 فرد.

بدأت السفينة رحلتها من ميناء بريمرهافن بألمانيا في 10 أبريل 2019 متجهة جنوبا في رحلة ممتدة عبر العديد من الموانئ الأوروبية بالبحر المتوسط ثم عبورها لقناة السويس متجهة جنوبا في رحلة عبر الموانئ الآسيوية لتصل ميناءها الأخير، بمشيئة الله، في شنغهاي بالصين في أول يونيو 2019.

وأعرب ربان السفينة الكابتن "تشارلز تيجي" عن سعادته بعبوره في القناة اليوم بهذه السفينة العملاقة التي تعبر القناة في أول رحلة لها مؤكدا على التأثير الإيجابي الكبير للقناة الجديدة على حركة عبور السفن في القناة والوفر الكبير الذي حققته في زمن الرحلة فضلًا عن السلاسة الكبيرة في حركة العبور، وكذلك الوفر في الوقود بما له من تأثير إيجابي على البيئة. كما أشاد ربان السفينة بكفاءة الخدمات الملاحية التي تقدمها هيئة قناة السويس مؤكدا على كفاءة السادة المرشدين وجميع القائمين على حركة الملاحة.

ومن جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة للقناة بعد ما شهدته من تطوير كبير خصوصا بعد إنشاء قناة السويس الجديدة التي يسرت عبور هذه النوعيات العملاقة حيث حافظت على صدارة القناة عالميًا وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في ارتفاع عائدات القناة بجانب السياسات التسويقية المرنة التي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وقد شهدت حركة الملاحة اليوم كذلك عبور 37 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات بلغت 3.4 مليون طن وكان من بين تلك السفن 8 سفن عملاقة تبلغ حمولة كل منها من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن. أكبر سفينة عبرت القناة اليوم من الشمال هي سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة EVER GIFTED وحمولتها 222.2 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا، فيما كانت أكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC MIRJAM وحمولتها 200 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مصر.