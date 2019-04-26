» حريق قطار في العاصمة البريطانية والشرطة تخلي محطتين

ذكرت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتين للقطارات بعد أن ظهر دخان كثيف في النفق الواصل بينهما، نتيجة إحتراق إحدى القطارات، موضحة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وقال المتحدث باسم شرطة النقل بلندن، إن إنذار الحريق سببه حدوث حريق في إحدى القطارات، موضحا أنه تم إخلاء محطتي "كروس كينج وايستون" حرصا على سلامة الركاب، وذلك حسب ما ذكر موقع "ديلي ميلرو" البريطاني.

وذكر أنه سيتم إعادة فتح المحطتين بعد إصلاح القطار الذي وصفه بـ" المعيب".

وأضاف أن الشرطة حضرت لمكان الحادث، بعد أن تلقت إنذارات بوجود حريق في محطة كينج كروس، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الأمر للتعرف على سبب الحادث وملابساته.

ونشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا لعملية إخلاء المحطتين، وإغلاقهما، موضحين أنهم رأوا دخانا كثيفا وشعروا برائحة مواد كيميائية، وهو ما تسبب في الذعر بين الركاب خوفا من وجود قنبلة.