«كلوب»: «صلاح» تعرض لظلم كبير

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محمد صلاح

ليفربول

كلوب

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن سبعة آخرين من لاعبيه جديرون بالانضمام لقائمة "فريق العام"، التي تعلنها رابطة اللاعبين المحترفين البريطانية، وأصرّ قائلا: "فريقي هو فريق الموسم".

واختير أندرو روبرتسون، وترينت-ألكساندر آرنولد، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني، في قائمة "فريق العام" من بين لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز، وهو اختيار يقوم به لاعبون، وتعلنه رابطة اللاعبين المحترفين.

واختير ستة لاعبين من فريق مانشستر سيتي في هذه القائمة، بالإضافة إلى لاعب مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

وقال كلوب: "كان يمكن أن يسهم الريدز بأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة لاعبين آخرين في هذا الفريق".

وأضاف: "لقد قدموا موسما رائعا في كثير من اللحظات، وفي رأيي، فريقي هو فريق الموسم على أية حال".

ويتفق نقاد رياضيون في بي بي سي، على أن بوجبا لم يكن جديرا بالاختيار ضمن تشكيل الفريق المثالي لرابطة اللاعبين المحترفين.

ولم يقع الاختيار على مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، ولا مهاجم الأرسنال بيير إيميريك أوباميانج، اللذين سجل كل منهما 19 هدفا في الدوري لهذا الموسم.

وكذلك لم يقع الاختيار على هاري كين لاعب توتنهام، 17 هدفا، ولا إدين هازارد لاعب تشيلسي، 16 هدفا.

وأضاف كلوب: "صلاح كان يستحقها مجددا؛ لقد كان بين طليعة الهدافين وسجل لنا العديد من الأهداف الرائعة".

وتابع: "فينالدوم أدى موسما رائعا، مئة في المئة، جوردان هندرسون في مستوى يؤهله للانضمام لصفوف الفريق إذا ما تم التصويت على ذلك".

وتحدث كلوب إلى الصحافة، الخميس، بعد أن شاهد عودة مانشستر سيتي إلى صدارة البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد الأربعاء.

وقال كلوب إنه كان "هادئا" عقب المباراة، التي تركت ليفربول في المركز الثاني، لا يفصله عن اللقب الذي لم يحصل عليه منذ 1990 إلا أن يضيع فريق السيتي المتصدر نقاطا في الجولات الثلاث المتبقية على نهاية الموسم.

وتفصل نقطة واحدة بين مانشستر سيتي وليفربول.

وقال المدرب الألماني: "هذه هي المرة الأولى لنا التي ننافس على اللقب، وليست الأخيرة. في الموسم الماضي، كنا متأخرين بـ 25 نقطة، هذا جيد وسنواصل".

وأضاف كلوب: "لا نريد أن نلخص الموسم؛ إذا فزنا به كان بها، وإلا فلن نندم وقد قدمنا أفضل ما لدينا طوال الموسم".

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