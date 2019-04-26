حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،اليوم الجمعة، حديقة الحيوان بالجيزة، للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة شم النسيم.

وقامت «محرز» بتفقد المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، وأكدت أنه سوف يتم فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها.

والتقت «محرز» خلال جولتها بعدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقتراحاتهم ووجهت بزيادة عدد سلال القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها في طرقاتها، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكديسها وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

وقالت «محرز» إنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة بالإضافة إلى أنه سيتم تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار، مع توفير عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة.

وناشدت نائب وزير الزراعة في نهاية جولتها المواطنين التأكد من صلاحية الفسيخ والرنجة والأسماك، وبعد الاستمتاع بتناولها بإلقاء المخالفات في صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة، خاصة وأن إدارتها قامت بتزويدها بسلال قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.