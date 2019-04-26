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إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة

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فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

خالد الشرقاوي - وكالات

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أُصيب 60 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول، نسخة منه، إن "60 فلسطينيا، بينهم 4 إناث، و15 طفلا، أصيبوا بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة".

ولم تشر الوزارة إلى طبيعة الإصابات، كما لم يتسن الحصول على توضيح.

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


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