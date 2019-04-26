العثور على جثة مسن مذبوحًا داخل مسكنه بالقليوبية

26 أبريل 2019 - 09:02 م

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة رجل مسن مذبوحًا داخل مسكنه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.





تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة بالعثور على جثة رجل مسن داخل مسكنه.





انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنها جثة لشخص يدعى "رمضان. م" مذبوحًا داخل منزله، وتم التحفظ على جثة المجنى عليه داخل مشرحة مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.











