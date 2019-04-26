الشهادة طبيب.. والمهنة جزار: «صحتك تهمنا الخضار عليك واللحمة من عندنا»

26 أبريل 2019 - 09:05 م

"صحتك تهمنا الخضار عليك واللحمة من عندنا"، شعار رفعه طبيب بيطري بمدينة الغردقة، خاصة مع تداول وبيع لحوم مجهولة المصدر بين الباعة والجزارين، وهو ما دفعه إلى افتتاح محل "جزارة الدكتور"؛ كـأول محل جزارة لطبيب بيطري بمحافظة البحر الأحمر، يهدف إلى محاربة اللحوم المجهولة المصدر.

الدكتور شنودة وليم لبيب، خريج كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي عام 2012، وهو من محافظة قنا يقول لـ "المصريون": "جاءت فكرة افتتاح محل جزارة عندما شاهدت منذ سنتين انتشار اللحوم الفاسدة، واللحوم مجهولة المصدر، وعمليات ذبح الحمير؛ فقررت افتتاح محل جزارة واختيار اللحوم البلدي، والكشف عليها ومتابعة طريقة الذبح؛ طبقًا للطريقة الإسلامية، والاشتراطات الصحية".





وأضاف "شنودة"، أنه يهتم بسلامة وصحة المواطنين بداية من اختيار العجول التي يشتريها من قنا ومركز "فقط" والقرى المجاورة له؛ لأن "المرعى الطبيعى يساهم إلى حد كبير فى طعم وجودة اللحوم".

وتابع: "هناك إجراءات صحة وسلامة يجب اتّباعها في ذبح وحفظ وبيع اللحوم، فهدفى تجنب الأخطاء الشائعة للجزارين، وتعرض اللحوم للهواء مباشرة، حيث يجب تغليفها بطريقة صحيحة، للمحافظة، إلى جانب عملية الغش في الميزان".



واستطرد الطبيب شنودة: "درست كل ما يخص اللحوم والأغذية، وكل ما يتعلق بالحيوان، وما هي الأمراض التي قد تصيبه وكيفية التعامل معها، وكيفية التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة، وعملية الذبح تتم طبقًا للطريقة الإسلامية".





وأوضح أن "الطريقة الصحيحة للذبح تعطي اللحوم جودتها المطلوبة، وهذا ما جعلني أبحث عن طريقة أحارب بها غش الجزارين، وأقدم من خلالها منتجًا صحيًا 100% للمواطنين، واستعادة الثقة مرة أخرى بين المواطن والجزارين".

وأوضح أنه يعمل بالمحل عدد من الجزارين وهم: الشيف حسن، ومصطفى، وخالد متخصصون، ويقومون بعمل كل أنواع اللحوم (فلتو - ستبك - سمانة - سكلوب وبوفتيك)، واللحوم التى يقبل عليها المواطنون، وسعر الكيلو 140جنيهًا و هو أحمر صافٍ بدون دهن.

وأكد "شنودة"، أنه يقوم بممارسة الجزارة فى بعض الأوقات أثناء تأدية الشيفات الصلاة وخاصةً صلاة الجمعة.