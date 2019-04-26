» إصابة جدية تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الطلائع

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المصريون

الاهلى

باسم على

تعرض باسم على، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاصابة بشد في السمانة خلال مباراة فريقه أمام المصري مساء أمس، ضمن منافسات الدوري العام.

واضطر باسم علي لمغادرة مباراة الفريق الأحمر أمس أمام المصري في الدقيقة 85 بعدما شعر بألام في عضلة السمانة ليحل زميله رامي ربيعة بديلا له.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الأهلي عصر غد السبت لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.


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