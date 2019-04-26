حادث غريب العثور على «النصف السفلي» لجثة سيدة بالهرم

26 أبريل 2019 - 10:46 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض زراعية، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الطالبية، والنقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، وتبين أن الجثة لسيدة، وتم التحفظ على الجثة، وكاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة.



وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الجثة المعثور عليها بمنطقة الطالبية، كانت عبارة عن النصف الأسفل من جثة سيدة، "البطن والرجلين" وكانت متواجدة داخل حقيبة، بمنطقة أرض البحر.

