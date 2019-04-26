  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم
صلاح

رقم جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

جثة شاب

حادث غريب العثور على «النصف السفلي» لجثة سيدة بالهرم

أمير مرتضى

أزمة جديدة تضرب الزمالك .. طرد نجل رئيس النادي‎

وزارة الأوقاف

الأوقاف تناقض نفسها في منع بث «التراويح» عبر مكبرات الصوت

وزارة الأوقاف

كتاتيب «الأوقاف».. "يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف"

البرلمان

«حبس مخالفى قواعد السلام الجمهورى».. هل يوافق البرلمان؟

الدكتور شنودة وليم لبيب

الشهادة طبيب.. والمهنة جزار: «صحتك تهمنا الخضار عليك واللحمة من عندنا»

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة «السيسى» للصين

مسلسلات رمضان

المعايير الملزمة للفضائيات في رمضان.. "قد أعذر من أنذر"

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

حادث غريب العثور على «النصف السفلي» لجثة سيدة بالهرم

آخر الأخبار

جثة شاب
جثة شاب

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي

#

كشف غموض مقتل "سيدة المعصرة" .. علاقة آثمة وراء الأمر

#

ارتفاع قتلى حادث الطيران فوق جبال الألب بإيطاليا

#

الاشتباه في قنبلة يثير الرعب في شوارع طنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض زراعية، بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الطالبية، والنقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، وتبين أن الجثة لسيدة، وتم التحفظ على الجثة، وكاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الجثة المعثور عليها بمنطقة الطالبية، كانت عبارة عن النصف الأسفل من جثة سيدة، "البطن والرجلين" وكانت متواجدة داخل حقيبة، بمنطقة أرض البحر.
وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لباقي الجثة المعثور عليها، وهويتها، والمتهم بارتكاب الجريمة، ومعرفة دوافعة لارتكاب الجريمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة جدية تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الطلائع
» تشديدات أمنية بالجيزة استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة
» أمريكا تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا
» أبطال أفريقيا.. بث مباشر لمباراة الوداد وصن داونز
» حريق هائل في مصنع صواريخ باليستية بروسيا
» الهلال يودع كأس خادم الحرمين بخماسية مذلة أمام التعاون
» إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة
» إيقاف «نيمار» 3 مباريات بدوري الأبطال
» شاب يشنق نفسه حتى الموت لهذا السبب
» ارتفاع حصيلة الغارات على إدلب السورية إلى 6 قتلى
» عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون