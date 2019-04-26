رقم جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

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فحوى رسالة "ساويرس" لمحمد صلاح بعد هدفه الخمسين

سجل محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، هدفي فريقه ليفربول الثالث والخامس في مرمى هارسفيلد، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الهدف أصبح صلاح، هو أول لاعب يسجّل 21 هدفًا هذا الموسم ويعتلي صدارة الهدّافين، ويلاحقه  زميله بالفريق ساديو ماني الذي سجل هدفين في مباراة الليلة.
 هذا إلى جانب كون «صلاح» ثاني أكثر من ساهم بالأهداف بشكل عام بعد هازارد بـ 28 هدف «هازارد» يتفوق عليه بالمساهمة بهدف واحد فقط ولاذي شاهم في تسجيل 29 هدفا.

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