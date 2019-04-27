ضحايا جدد للحبة القاتلة .. انتحار جماعي لعائلة بكفر الدوار

27 أبريل 2019 - 12:30 ص

شهدت مدينة كفر الدوار التابعه لمحافظة البحيرة، حادث مأسوي وصادم، بعد انتحار 3 فتيات من أسرة واحدة، وموت الأم بسكتة قلبية حزنا على البنات.



وفي التفاصيل، أقدمت طالبة (17 عاما) وابنة خالتها (15 عاما)، على الانتحار بالحبة السامة لمرورهما بحالة نفسية سيئة، وإثر ذلك، أصيبت والدة أحدهن بنوبة قلبية توفيت بعد دخولها المستشفى، وفور علم الابنة الصغرى بوفاة والدتها وانتحار شقيقتها وبقاؤها وحيدة في الحياة، قررت اللحاق بأمها وشقيقتها وألقت بنفسها من الشرفة.



وأستقبل مستشفى كفر الدوار الحالتين بعد وفاتهما إثر تناولهما حبة سامة، ما أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة في الحال.



وقال مصدر بالمستشفى، أن الأم أصيبت بحالة هيستيرية، ونوبة قلبية نقلت على أثرها إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة نتيجة حزنها علي ابنتها وابنة شقيقتها اللتان لم تتجاوزا العشرين عاما.



أكتملت الكارثة وازدادت سوء بقرار الشقيقة الصغرى للضحية الأولى، التي لم يتجاوز عمرها 11 عاما، باللحاق بشقيقتها وأمها، فقامت بالقفز من الشرفة للتخلص من حياتها.

