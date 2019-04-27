"أديب" يفجر مفاجأة مدوية عن صفقة القرن

27 أبريل 2019 - 12:53 ص

فجر عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر شاشة إم بي سي مصر، مفاجأة مدوية عن صفقة القرن، مؤكدا أنها اقتصادية وليست سياسية.



وقال"أديب"، إن التقارير المنشورة عن صفقة القرن، تشير إلى أنها صفقة اقتصادية وليست سياسية، وأردف : "يبدو أن الصفقة عبارة عن تعاون اقتصادي، يوصل بعد ذلك لاتفاقات سياسية".



ولفت خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن يسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أكد أنه لا اتحاد فلسطيني أردني، ولا تنازل عن أجزاء من سيناء، للفلسطينيين كما تردد.









