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تشيك يهنئ حارس ليفربول لتحقيقه إنجازاً مميزاً

الرياضة

حارس ليفربول
حارس ليفربول

محمود أبوسعد

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قدم بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي الانجليزي، اليسون حارس ليفربول بعد وصوله،  بعد أن حقق 20 كلين شيت أي 20 مباراة لم تتلقى شباكة أهداف،بالدوري الانجليزي الممتاز، في أول مواسمه مع الريدز.
وقال تشيك في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " تهانينا لليسون للوصول إلى 20 ورقه نظيفه (في الوقت الراهن) لهذا الموسم! هذا يتطلب بعض العمل"
  و ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن حارس ليفربول أليسون بيكر دون إنجازا مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز فريقه اليوم 5-0 على هيدير سفيلد.
وأصبح أليسون خامس حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بيتر تشيك (24 مباراة مع تشيلسي في موسم 2004-2005)
إدوين فان در سار (21 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 2008-2009) 
بيتر شمايكل (20 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 1995-1996)
بيبي رينا (20 مباراة مع ليفربول في موسمي 2005-2006 و2008-2009).





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