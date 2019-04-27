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الإعلامي شريف مدكور

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أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان

الرياضة

الإعلامي شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور

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ظهر الإعلامي شريف مدكور فى مقطع فيديو مع الإعلامية مريم أمين، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، بعد تأكده من الإصابة بالسرطان وعلقت عليه: «لكل حبايب شريف مدكور و كل اللى بيسألوا عليه.. اطمنوا.. هو بنفسه بيطمنكم أهو.. دعواتكم.. هو قوى وبخير.. وهيعديها وإحنا كلنا جنبه». 
وقالت مريم أمين خلال الفيديو: «كلنا طبعا كنا قلقانين، وكان لازم نيجة نطمنكم وإحنا كمان نطمن على شريف.. الراجل دا محبتكم واصلة ليه كلها».
ووجه شريف مدكور، رسالة إلى جمهوره، وخلال ، قال شريف مدكور: بصوا يا جماعة الحمد لله أنا زى الفل، وراضى باللى ربنا كاتبهولى وقاسمهولى، أنا عارف إن الكانسر مرض بيخض الناس وحاجات زى كدا، بس أنا راضى بدا وحاسس إن دا هدية من ربنا، وإن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع من رمضان، وإن شاء الله هبقى زى الفل».
وفى ختام الفيديو تقدم شريف مدكور بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد».
وكان مدكور قد أعلن إصابته بورم في القولون، وذلك بعدما أجرى بعض الفحوصات ومنظارًا على المعدة وإشاعة صبغة، مشيرًا إلى أنه سيجري عملية في أول رمضان لإزالة الورم.



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