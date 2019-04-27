الكشف "صفقة القرن" التي تعاقد معها الأهلي

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كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن صفقة جديدة قارب الأهلي على إبرامها في الصيف المقبل .

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" إن الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مدافع الإسماعيلي محمود المتولي.

وأشار إلى أن "المتولي" يحصل على 700 ألف جنيه شهريا بالإسماعيلي بينما سيحصل في الأهلي على 4 - 5 مليون جنيه وبالتالي لا تقارب في العروض.

واستدرك: "هو يرفض التجديد للإسماعيلي ورغبته النادي الأهلي واقترب جدًا من النادي الأحمر".

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