تفاصيل مثيرة عن مهندس عملية اغتيال النائب العام

27 أبريل 2019 - 10:51 ص

كشف المحامي مختار نوح تفاصيل جديدة عن يحيي موسي المتهم الأول في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وكتب نوح على حسابه في "فيس بوك" أن المتهم الأول هو الذي قتل أعدادًا من تلامذته الذين أغواهم فاقت عدد المحكوم عليهم بالإعدام، منوهًا بأن أول ضحية لهذا الهارب هو شقيق زوجته واسمه "أبو بكر السيد"، وعمره 22سنة وقت خداعه وفي الصف الثالث الجامعي، حيث أصدر إليه الهارب عددًا من التكليفات.

وأضاف أن الأستاذ الجامعي في طب الأزهر وزوج شقيقته والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة في عهد الرئيس المعزول مرسي الذي كان يعده لتولي وزارة الصحة، انتهت به التكليفات إلى استئجار مزرعة في "ههيا" بمحافظة الشرقية لتكون مصنعا للمتفجرات.

وتابع قائلا: وبدأت الأعمال الإرهابية ليجد أبو بكر نفسه من أصغر الإرهابيين في تنظيم الإخوان المسلمين وقد فات الصغير أن يؤجر المزرعة باسم يحيي موسي فأصر صاحب المزرعة أن يكتب في العقد اسم المستأجر (أبو بكر السيد)ويرفق صورة بطاقته فتم ضبطه بعد التوصل إليه واعترف الصغير بكيفية استدراجه.

وقد أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام علي أبو بكر السيد وتم تنفيذ الحكم، وما زالت أسرة الصغير تبكي ابنها وتدعو علي من ورطه حتى وضعه تحت حبل الإعدام.

أما الضحية الثانية والثالثة فهما شابان محمد صلاح و"التنين" أسماء حركية كلفها المتهم بتفجير قسم شرطة في الشرقية، حيث تسلم المتهمان المتفجرات من الصغير أبو بكر وانتظر القاتل الهارب نبأ تفجير القسم ولكن أمطرت السماء وتعطلت السيارة وانفجرت العبوات في الصغار(21) سنة وتقطعت أوصالهما وبكت أسرة الصغيرين.

وأشار نوح إلى أن الهارب يحيي موسي لا يحترم صداقة ولا تشفع عنده قرابة وهاهو يستدرج الدكتورة بسمة خريجة طب الأزهر فكلفها بأعمال أفهمها أنها "أعمال بِرّ" وبعد خطوات زمنية أصبحت بسمة ممولة للإرهاب ويأتيها المال على أحد البنوك، ثم توزعه هي بعد تبادل كلمة السر وتتورط في قتل الأبرياء ويبعدها السجن عن أطفالها بينما يستمتع الهارب يحيي موسي بالتكييف والهروب.

وتابع نوح في حديثه قائلا: "ولا يكتفي يحيي موسي بترحيل صديقته إلي السجن ولكن يتآمر علي زوجها وهو عميد سابق بسلاح القوات الجوية ويورطه يحيي موسي بتكليفات ودية في البداية حتى يصل بالتكليف إلي معاونة قتلة الشهيد هشام بركات ويصل بهم إلي الطريق ليعاينه تمهيدا لتنفيذ الجريمة".

وقد راعت محكمة النقض أن العميد معاش "ياسر إبراهيم عرفات"، قد كشف أركان الجريمة وأسماء الفاعلين فخففت محكمة النقض الحكم من إعدام إلي المؤبد، ليجاور زوجته بسمه في سجون مصر ويترك الاثنان صغارهما يصرخان من الحرمان.