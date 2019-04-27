صبحي: المساواة بين الرجل والمرأة معركة خاسرة

27 أبريل 2019 - 10:56 ص



قال الفنان محمد صبحي، إن المساواة بين المرأة والرجل معركة خاسرة، حيث إن بناء الإنسان يحتاج إلى عمل ثقافي ومجتمعي ممتد.



وأضاف صبحي في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء"، عبر فضائية "تن"، معقبًا: "مينفعش حاجة اسمها المرأة تُطالب بما تستحق، فالاثنان متكاملان".



وتابع الفنان أنه يجب علينا الإيمان بضرورة التغيير من أنفسنا، والاهتمام بالقدوة والإنسان ميصحش يبقى عنده قدوة واحدة ياخد منها كوبي، إحنا محتاجين نحط النور وننور القدوات في كل المجالات.

