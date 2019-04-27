اليوم بمعهد ناصر.. المؤتمر العلمي الأول لإدارة الجودة

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ينظم معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة اليوم السبت، المؤتمر الأول لإدارة الجودة تحت عنوان "دمج مشروع التأمين الصحي بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى" بقاعة المؤتمرات الكبرى بمعهد ناصر.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد الوزيرة للطب العلاجي والمشرف العام على أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور هاني راشد مدير عام معهد ناصر، أن المؤتمر يأتي في ضوء اهتمام وحرص الوزارة بنشر معايير الاعتماد الخاصة بنظام التأمين الصحي والجودة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة والاهتمام بسلامة وأمان المريض، وتعزيزًا لدور مستشفى معهد ناصر في التأكيد على جودة وارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة واتباع السياسات المستخدمة في هذا الشأن للوصول لأفضل مستوى متاح من الخدمات الصحية المتميزة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة الجديدة للحديث عن دورها في التأمين الصحي الشامل.


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