"صلاح" ينتصر على "ماني وروبرتسون وكيتا"

27 أبريل 2019 - 11:28 ص

عادت جماهير ليفربول من جديد للانتصار للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق بعد تألقه ليلة أمس أمام فريق هدرسفيلد تاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

واختارت الجماهير "صلاح" أفضل لاعب في اللقاء بعد تألقه وتسجيله ثنائية في شباك الخصم.

وحصل محمد صلاح على 37% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه نادي ليفربول للحصول على لقب الأفضل، متفوقاً على روبرتسون صاحب الـ30%، ونابي كيتا صاحب الـ19%، وساديو ماني الذى حصل على 14%.

وسجل صلاح "هدفين" وصنع هدفاً ليرفع رصيده من الاهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى 21 هدفاً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقا على مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده 89 نقطة، قبل مباراته في الجولة ذاتها أمام بيرنلي مساء الأحد، أما هدرسفيلد تاون، فتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير، علما بأنه ضمن هبوطه إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في وقت سابق.