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الإمام "الطيب" يزور البابا "تواضروس" للتهنئة بعيد القيامة

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متابعات حنان حمدتو

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زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووفد من قيادات المشيخة، ووزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ووفد من وزارته وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ووفد من قيادات دار الإفتاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، اليوم,

قدم الضيوف لقداسته التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتبادلوا كلمات غلفتها روح الود الخالص.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويحضر قداس عيد القيامة، عدد كبير من أساقفة وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد كبير من رجال الأمن، والأجهزة الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، والأحزاب السياسة.

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