أسعار الذهب بالأسواق اليوم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا، وجرام الذهب 24 سجل 708 جنيهات.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 نحو 407 جنيهات.

وبلغت أسعار الأوقية العالمية 1280 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 4870 جنيهًا.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة تحرك الذهب العالمى ليصعد فوق الـ 1300 دولار للأوقية فى أعلى نقطة سعرية للذهب منذ 8 أشهر، حيث قفزت الأوقية بنسبة 1.8 % دفعة واحدة لترتفع قرابة 16 دولار لتستقر الأوقية الآن عند 1302 دولار.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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