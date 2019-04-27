سوريا أعادت رفات الجندي الإسرائيلي .. مقابل هذا الشيء

27 أبريل 2019 - 12:15 م

أفاد مصدر رسمي إسرائيلي، اليوم السبت، أن تل أبيب ستطلق سراح أسيرين سوريين بعد عودة رفات الجندي زاكاري بوميل من سوريا.

وكانت دمشق قد قامت قبل أسابيع بتسليم رفات جندي إسرائيلي، فقدت آثاره في العام 1982.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن مسؤولا إسرائيليا قال : " إنه سيتم إطلاق سراح مواطنين سوريين محتجزين لدى إسرائيل، بعد عودة رفات الجندي "زاكاري بوميل".

يذكر أن بوميل كان أحد 6 جنود إسرائيليين فقدوا في 11 يونيو 1982، في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني، التي قتل خلالها 20 جنديامن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكنت إسرائيل عقب المعركة من استعادة جنديين أسيرين، حيث عثر على جثة جندي ثالث مفقود في عامي 1984 و1985، في حين لا يزال جنديان في عداد المفقودين، هما زفي فيلدمان ويهودا كاتز.

و بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي قال : "إنه تم نقل رفات بوميل أواخر مارس الماضي، على متن طائرة تابعة لشركة "العال" عبر دولة ثالثة، وليس ضمن صفقة مع دول أخرى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أيضا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو، مطلع أبريل الجاري، أن "الجيشين الروسي والسوري عثرا على جثة الجندي الإسرائيلي".