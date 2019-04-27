تأجيل محاكمة حمادة السيد وآخرين بـ"ولاية سيناء"

27 أبريل 2019 - 12:27 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 مايو المقبل لتعذر إحضار المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر احمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من2015 حتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر لان المتهمون من الأول حتى السابع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.