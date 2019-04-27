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تأجيل طعن توفيق عكاشة على حكم غلق قناة الفراعين

قضايا وحوادث

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

شيماء السيد

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المنيا

آرب نيوز

كنيسة مارجرجس

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفراعين، لجلسة 22 يونيو المقبل.

أقام الطعن توفيق عكاشة وطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري، ووقف قرار غلق قناة الفراعين، وأكد عكاشة في دعواه أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعلام يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة، لذا يطالب بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها في تنوير المجتمع وتثقيفه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بغلق قناة الفراعين المملوكة لتوفيق عكاشة.

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