موقع إنجليزي يشيد بمسلمي المنيا فى واقعة "مارجرجس"

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آرب نيوز

كنيسة مارجرجس

أشاد موقع "آرب نيوز" الصادر بالإنجليزية، بالموقف الشجاع لمسلمي المنيا ومساعدتهم الأقباط في إطفاء حريق كنيسة مار جرجس، في مدينة أبو قرقاص، إذا تسبب ماس كهربائي بخسائر كبيرة بالممتلكات والمقتنيات، ما دفع مجموعة من الأهالي المسلمين الموجودين في المكان إلى التدخل وإطفاء الحريق.

وتابع الموقع في تقريره أن المسلمين والمسيحيين في محافظة المنيا، ساعدوا رجال الإطفاء على مواجهة الحريق في موقع كنيسة مار جرجس.

وأوضح التقرير أنه عندما شاهد أهالي المدينة الدخان يتصاعد في ساحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مار جرجس (القديس جورج) في أبو قرقاص، تسابقوا إلى مكان الحادث وعملوا معًا لإطفاء النيران.

وبعدها بقليل، وصل فرق الإطفاء وتم إخماد الحريق ولم تقع إصابات بشرية ولكن جميع مقتنيات الكنيسة تم إحراقها.

في بيان لها، صرحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأن "الحريق اندلع في الساعة الرابعة صباحًا ودُمرت جميع محتويات الكنيسة".

من جانبها، قالت عالمة الآثار الدكتورة مونيكا حنا إن "الكنيسة كانت تحتوي على لوحات زيتية قيمة وغيرها من المعالم التاريخية النادرة".

بدوره، أكد الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، في بيان له، أن الحريق اندلع في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بكنيسة مار جرجس بمطاي؛ نظرًا لظروف هدم الكنيسة، في الساعة الرابعة صباح اليوم.

وقال جوارجيوس: "أتى الحريق على كل محتويات المكان من هيكل وكراسٍ وأثاث وسماعات، وتحركت كل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والأدلة الجنائية والحماية المدنية".

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية في الأرواح، مشيرًا إلى أنه يشتبه بصفة مبدئية أن يكون سبب الحادث على الأرجح ماس كهربائي، لعدم وجود أي شخص في مكان الحريق أثناء وقوعه.

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