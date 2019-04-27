اختبار طبي لـ "وحيد" بمران الأهلي

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يخضع ظهير أيسر الأهلى محمود وحيد، لاختبار طبي لتحديد فرص مشاركته في المران أو تأجيل القرار إلى غدٍ لمنحه الوقت الأكبر للتعافي وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛  بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

وغاب "وحيد" عن مباراة المصري الأخيرة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد «المكس» فيما يخضع اليوم لفحص طبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار مواجهات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.


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