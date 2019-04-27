"والدة" عمر البشير تتقدم بطلب للمجلس العسكرى السودانى

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ذكرت وسائل إعلام سودانية، إن والدة الرئيس المعزول عمر حسن البشير، قدمت طلبا إلى المجلس العسكرى السودانى، لزيارة ابنها المعتقل في إحدى سجون العاصمة.

وقالت صحيفة آخر لحظة السودانية، الصادرة صباح اليوم السبت، إن والدة الرئيس السابق عمر البشير ، الحاجة هدية زين طالبت السلطات الحالية بزيارة ابنها في معتقله بسجن كوبر، وأن الطلب ربما يتم تقديمه رسميًا للمجلس العسكري للبت فيه .

وفى نفس السياق كشفت مصادر صحفية  عن أن هناك أسباب أمنية مهمة هي التي حالت دون التأكيد على مكان الرئيس المخلوع عمر البشير بالتحديد، وما إذا كان يقبع في زنزانة بسجن كوبر، أو في مسجون في مكان آخر غير معلوم .

وطالب محتجون في ساحات الاعتصام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر صورة للبشير لإزالة اللبس عن مكان تواجده، وقطع الطريق أمام التخمينات والتصريحات التي ذهبت إلى حد جعله خارج السجن .

وارجعت المصادر الى إن عدم إظهار صورة للمخلوع، وتحديد مكانه، يعود لأسباب أمنية، بسبب التظاهرات الغاضبة والمستمرة، التي قد تحمل الجماهير للتوجه إلى مكان حبسه وإحداث فوضى لا يمكن السيطرة عليها .


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