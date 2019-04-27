"المجلس الانتقالى" يرد.. حقيقة وقف نفط جنوب السودان

27 أبريل 2019 - 04:10 م

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، أن صادرات البترول من دولة جنوب السودان تنساب بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية.

ونفى الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، في بيان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

وتنتج دولة جنوب السودان حاليا نحو 135 ألف برميل نفط يوميا، ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان، وتصدر هذه الكميات إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.