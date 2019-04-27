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مئات السودانيين يعتصمون أمام مصفاة للنفط بالخرطوم ‎

عرب وعالم

احتجاجات السودان
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وكالات

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بدأ مئات السودانيين، السبت، اعتصاما أمام مدخل مصفاة الخرطوم للنفط، في منطقة الجيلي شمالي العاصمة؛ للمطالبة بتحسين البنى التحتية في مناطقهم.

وقال شهود عيان، بحسب وكالة "الأناضول"، إن المئات من سكان القرى القريبة من المصفاة بدأوا اعتصاما أمامها، وقطعوا "شارع التحدي"، الرابط بين الخرطوم ومدن الشمال.

ويطالب المحتجون بتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، من خلال دعم المصفاة للتنمية في مناطقهم.

وتقع منطقة الجيلي على الحدود الشمالية لولاية الخرطوم، وتبعد حوالي 50 كيلو مترا من وسط العاصمة، وتم إنشاء مصفاة الخرطوم عام 2000، وتعمل بطاقة تكريرية 90 ألف برميل يوميا.

ويعاني السودان أوضاعا اقتصادية متردية؛ ما فجر احتجاجات شعبية، أواخر العام الماضي، أدت إلى الإطاحة، في 11 أبريل الجاري، بعمر البشير، بعد ثلاثة عقود في الرئاسة.

وتتواصل فعاليات احتجاجية في الخرطوم ومدن أخرى، للضغط على المجلس السعكري الانتقالي لتسليم الحكم لسلطة مدنية، في أقرب وقت ممكن، وسط مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، وفق المحتجين.


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