"التموين" تطلق منتدى إقليمي للعلامات التجارية يونيو المقبل

27 أبريل 2019 - 05:41 م



أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ستطلق الدورة الأولى لمنتدى إقليمي سنوي بشأن "مستقبل العلامات التجارية في إحداث تنمية مستدامة في مصر" خلال شهر يونيو المقبل، بالتعاون مع شركة "ماسوكو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة.

وقال عشماوي، في بيان له ، إن المنتدى "يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويسهم في تنمية سوق العلامات التجارية، كإحدى آليات ضبط الأسواق وحماية مصالح المستثمر والمستهلك على حد سواء، ويستعرض كيفية الحفاظ على المنتج الأصلي، وحمايته من التقليد".

كما أشار إلى أن المنتدى "يستهدف التعريف بأهمية العلامات التجارية، وأثرها في تعظيم القيمة الاقتصادية للمؤسسات، فضلا عن اكتساب حصص سوقية أكبر، وزيادة نسب النفاذ إلى الأسواق".

من جهة أخرى، نوه رئيس الجهاز إلى الانتهاء من "تسجيل 150 ألف علامة تجارية إلكترونيا، من إجمالي 400 ألف علامة موجودة لديه حتى الآن".

