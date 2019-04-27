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يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25

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كرة اليد

سقط الفريق الكروي الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره الجزيرة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت تنافسا قويا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الجزيرة بنتيجة 26-25.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 40، قبل لقاء الفريقين غدًا في السابعة مساءً، في مباراة الجولة الأخيرة والتي تحسم الفائز اللقب.

ويحتاج الأهلي للفوز على الزمالك للتويج لقب دوري اليد، بينما يكفي الفريق الأبيض التعادل للحصول على اللقب.


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