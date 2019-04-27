"اقتصادية النواب” توافق على موازنة 4 جهات تابعة للصناعة

27 أبريل 2019 - 05:52 م



وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالي 2019 – 2020، وهي: جهاز التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

واجتمعت اللجنة لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالي الجديد، والجهات التابعة لها، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الإفراج عن الورادات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بهدف تقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومي، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، للمساهمة في حل المشكلات والخسائر التي تواجه الهيئة.

