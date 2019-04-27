الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

27 أبريل 2019 - 05:54 م

بعد تنفيذ حكم الإعدام حدًا وتعزيرًا على 37 سعوديًا، والذي أثار ضجة كبيرة دوليًا، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا بتنفيذ حكم الإعدام في اثنين جديدين.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين في جازان , فيما يلي نصه:

أقدم / علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية ) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية) وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص , وأيد الحكم من مرجعه , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم , وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين , وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانيين / علي صغير محمد , وعلي علي محمد عبدالله ( يَمَنِيّي الجنسية) بمدينة جيزان في منطقة جازان .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل ) .

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أكدت أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا- بحق من ثبت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم للفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وغير ذلك من الجرائم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيانها الصادر اليوم: إن هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث قد كفلت تحقيق العدالة، وهي تحقق مصالح العباد، وتصون أمنهم واستقرارهم، وتردع المفسدين في الأرض.

وأضافت: إن أرباب الفكر الضال قد ارتكبوا أعمالا إرهابية بحق الآمنين المطمئنين، وإن هذه الأحكام الصادرة بحقهم تكفل بإذن الله ردع كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وشعبها وسائر بلاد المسلمين الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه صلاح البلاد والعباد.