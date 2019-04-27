» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة

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اضطر قائد طائرة سعودية إلى الهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أثناء رحلته من إسطنبول إلى جدة، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية مفاجأة.

وتلقى برج المراقبة إخطارًا من قائد الطائرة السعودية بطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة لوعكة صحية شديدة، وعلى الفور تم السماح له بالهبوط على أرض المهبط، وتم إحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي لتقديم الإسعافات للراكبة والكشف عليها.

وقام طبيب الحجر الصحي بعلاج الراكبة علي الطائرة، والتأكد من سلامة حالتها لاستكمال الرحلة.


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