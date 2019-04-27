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مسجل خطر ينهى حياته بـ«إيشارب»

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار

أحمد سالم

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موظفة تنهي حياتها شنقًا بـ«إيشارب» بالتجمع

انتحار

مسجل خطر

ضائقة مالية

أقدم مسجل خطر على الانتحار شنقا، داخل غرفته بعزبة المبيض، بمنطقة الزيتون، وذلك لمروره بضائقة مالية.

اكتشف الواقعة شقيق المتوفى، فما إن وصل إلى المنزل حتى فوجئ بشقيقه الثلاثيني معلقًا بـ«إيشارب» في سقف غرفة نومه، إذ أقدم على ذلك مستغلا عدم وجود أحدهم بالمنزل، ومع إبلاغ الشرطة، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ.

فيما تبين من التحريات أن المتوفى كان يمر بضائقة مالية جعلته في حالة نفسية متردية، خلال الفترة الأخيرة، وكان ذلك دافعا وراء تخلصه من حياته بتلك الطريقة، كما تبين أنه مسجل خطر سبق ضبطه وحبسه في عدد من القضايا.

البداية كانت بإخطار تلقاه مدير مباحث العاصمة، من رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، بشأن بلاغ ورد إليه من عامل قال فيه إنه عثر على جثة شقيقه مشنوقا داخل غرفته.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، وأفادت التحريات التى أجراها الرائد أحمد صبرى، معاون المباحث، بأن المتوفى يقيم فى غرفة بمفرده فى منزل عائلته، وخلال الفترة الأخيرة كان يعانى من ضائقة مالية وحالة نفسية سيئة، وفى يوم الواقعة قام بالانتحار شنقا باستخدام «إيشارب» معلق فى سقف الغرفة.

كما أكدت التحريات أن المتوفى مسجل خطر، سبق حبسه مرات عدة في قضايا متنوعة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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