"المركزي" يوقع مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الإفريقية

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وقع البنك المركزى المصري ، مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، والمعهد المصرفي، لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية والبنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية MANSA.

من المقرر أن تتلقى الكوادر الفنية التى تشملها المذكرة التدريب اللازم فى المعهد ـ الذراع التدريبية للبنك المركزى المصرى ـ  بما يعمل على تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الفنية، لتحقيق الاستفادة المثلى من المنصة الإلكترونية وما يتبعها من زيادة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات الإفريقية، وترسيخ الثقة فى مصداقية البنوك التى يتم تدريب كوادرها.

ويرأس البنك المركزي العام الجاري جمعية البنوك المركزية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تقريب السياسات النقدية بين دول القارة لتعزيز النمو الاقتصادي.

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