» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك

27 أبريل 2019 - 06:29 م

كشف الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وسانتا كلارا البرتغالي الحالي، حقيقة تلقيه عرضًا رسميًا من قبل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

ورد إيفونا على أسئلة متابعيه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إذا كان هناك نية للعودة للأهلي مرة أخرى قائلًا: "نعم إذا كان لدي عرض من الأهلي سوف أعود".

وأضاف: "جميع لاعبي الفريق هم عائلتي وأخواتي وأصدقائي، أنني مازالت أشاهد بعض مباريات الأهلي".

وحول إمكانية لعبه بصفوف الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، أكد إيفونا أنه لن يلعب فى صفوف الأبيض، حيث سأله أحد المتابعين: "هل ستلعب لصالح الزمالك فى يوم من الأيام"، ليرد اللاعب: "لا لا.. آسف".

يذكر أن إيفونا، كان قد انضم لصفوف الأهلي عام 2015، قادما من فريق الوداد المغربي، وخاض موسمًا بقميص الأحمر تألق خلاله مسجلا 15 هدفا، قبل أن يرحل إلى تيانجين تيدا الصيني في الموسم التالي، وأنهى المهاجم الجابوني آخر 6 أشهر من الموسم الماضي معارًا ضمن صفوف فريق كونيا سبور التركي، قبل الانتقال إلى سانتا كلارا البرتغالي.