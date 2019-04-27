إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

27 أبريل 2019 - 06:31 م

أشادت صفحة «إسرائيل بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بمنتجات شركة «فرجلو»، بعد أن نشرت صورة لمنتج الملوخية المجففة الخاصة بالشركة المصرية.

وقالت الصفحة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يعشق اليهود من أصول مصرية الملوخية بالفراخ فلا نستغرب أن نجدها تستورد من مصر وتباع في أسواقنا في إسرائيل مجمدة، طعام معبق بالذكريات».

وإثر ذلك تفجرت موجة من الغضب على مواقع التوصل الاجتماعي، فبينما طالب البعض بمقاطعة الشركة حال ثبوت ما نشرته الصفحة وحال التأكد منه، قال آخرون إن ما نشر في الغالب لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه محاولة لإثارة الجدل والبلبلة، حول قضية الرفض الشعبي للتطبيع.

من جانبه، نفى المهندس فرج عامر، رجل الأعمالـ ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تكون شركته تقوم بتصدير منتجاتها إلى إسرائيل.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «خضار فرج الله يصدر للضفة الغربية وقطاع غزة لجودته العالية وصناعته الرفيعة المستوي ومطابقته للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان».

واستدرك: «ولكنه لا يصدر لإسرائيل لان التصدير لإسرائيل يستلزم أن يكون كوشر أي مصنع طبقا للديانة اليهودية ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي، عمومًا في مصر شركات متخصصة لتصدير الخضار لإسرائيل ليس فرج الله منهم».







