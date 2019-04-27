» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب

27 أبريل 2019 - 06:32 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم السبت، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق نظرا لقيام إحدى شركات المقاولات بقطع كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمحطة مياه شمال حلوان.

وقطع التيار الكهربائي عن المحطة في المناطق التالية "حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو – المصانع الحربية – وادي حوف".

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إنه سوف تتم عودة المياه فور عودة التيار الكهربائي إلى محطة مياه شمال حلوان وتشغيلها.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.

وقال عبد العاطي إن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لجميع الأنشطة التنموية.