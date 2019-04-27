  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

حزب النور

هكذا رد داعية سلفي على آخر تنبؤ بانهيار حزب «النور» قريبًا

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح وكلوب

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

إسماعيل هنية

هنية يتحدث عن "صفقة القرن": مرتاحون لموقف مصر

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

أخبار متعلقة
#

تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا

#

أردوغان يؤكد: نحن على اتصال بالأسد

#

أردوغان لعباس: سنواصل دعم القضايا العادلة للفلسطينيين

#

«بوتين» لـ«أردوغان»: تركيا أثبتت استقلالية سياستها الخارجية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا ستواصل دعم أشقائها في السودان، مشيرًا إلى أن السودان، الذي يعد بمثابة "القلب لأفريقيا"، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية.

وأضاف "أردوغان"، في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، تعليقا على عدد من الملفات الإقليمية، "لقد قسموا البلاد أولا، والآن يحاولون ابتلاعه".

وشدّد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان
» «عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية
» أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين
» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب
» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك
» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»
» يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25
» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون