» «عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي

27 أبريل 2019 - 07:10 م

قرر محمد عواد حارس الوحدة السعودي والمنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، العودة إلى صفوف الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال «عواد» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سأعود قريبًا، وأشار إلى حساب الإسماعيلي الرسمي".

وكان عواد انتقل من الدراويش إلى صفوف الوحدة بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك عواد مع الوحدة في 33 مباراة بمختلف البطولات، مُني مرماه خلالهم بـ 33 هدفًا، وخرج في 6 مباريات بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع حارس المنتخب الأول في يناير الماضي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.