هكذا رد داعية سلفي على آخر تنبؤ بانهيار حزب «النور» قريبًا

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استمرارًا للجدل الذي يعصف بالسلفيين، شن الشيخ مدحت أبوالدهب الداعية السلفي، هجومًا لاذعًا على حزب "النور"، الذارع السياسي لـ"الدعوة السلفية"، متهمًا إياه بأنه لا يقبل النقد، وأن نهايته ستكون قريبًا.

وقال أبوالدهب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشايخ حزب النور لا يقبلون النقد وهم يعادون كل من يخالفهم فالحزب يسيطر عليه أشخاص معينة، فحزب النور يربى أتباعه على الحزبية وسينتهي قريبًا".

من جانبه، رد سامح عبدالحميد الداعية السلفي علي هجوم أبو الدهب قائلاً: "أنت تتهم حزب النور بأمور تُناقض منهجه، وترمي إخوانك بفرية بل بفرًى لا تتفق مع الواقع ولا العقل ولا المنطق، والحقيقة الثابتة أن الحزب يُحارب التكفير والعنف والحزبية، والحزب يتقبل الجميع، وحزب النور لا يقول إن من لا يُؤيد الحزب فهو غير وطني، والصواب أن الحزب يقبل التنوع في الأفكار والآراء والمواقف".

 وتابع قائلا: "الأستاذ مدحت أبو الذهب يزعم أن مشايخ مصر لم ينضموا لكيانات ، والحقيقة المُقررة أن الدعاة انضموا لكيانات منها (مجلس شورى العلماء) ، وضم هذا الكيان مشايخ مثل الحويني وحسان ويعقوب والعدوي وغيرهم".

 وأشار إلى أن أبوالدهب "دائم التأكيد على أن حزب النور سيزول وينتهي، والواقع يُكذب هذه المزاعم، فعلى مدار سنوات وسنوات وجدنا أن الحزب تزداد شعبيته، والجماهير العريضة تثق في وطنية الحزب ووقوفه في صف مصر والمصريين".

 وأكد الداعية السلفي أن هناك من لا يريد أن ينتقد الدولة في مواقفها، فيلجأ إلى نقد حزب "النور" بسبب مواقفه الداعمة للدولة المصرية، وآخرها موافقة الحزب على التعديلات الدستورية التي توفر لمصر الأمن والقوة.

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