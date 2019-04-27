كاردشيان تزور الأهرامات.. ولقطة مثيرة مع جمل

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متابعات – أحمد سالم
نشرت كورتني كاردشيان، شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، صورًا لها خلال زيارتها لمصر عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».
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