كاردشيان تزور الأهرامات.. ولقطة مثيرة مع جمل

نشرت كورتني كاردشيان، شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، صورًا لها خلال زيارتها لمصر عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

والتقطت «كورتني» صورها في منطقة أهرامات الجيزة، إضافةً إلى عدد من اللقطات التي ظهرت فيها داخل الهرم الأكبر، وغيرها.





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