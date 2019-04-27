  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

حزب النور

هكذا رد داعية سلفي على آخر تنبؤ بانهيار حزب «النور» قريبًا

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح وكلوب

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

إسماعيل هنية

هنية يتحدث عن "صفقة القرن": مرتاحون لموقف مصر

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

معمر تركي يعود للحياة.. تعرف على السر

الصفحة الأخيرة

يعود للحياة
يعود للحياة

وكالات

أخبار متعلقة
#

عادات سيئة تؤثر على الخصوبة للجنسين

#

تركي آل الشيخ يحتفل بالفوز على الأهلي

#

تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر

#

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أعادت عملية تدليك استمرت 10 دقائق قلب مسن تركي يبلغ من العمر 100 عام إلى الحياة في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.

وقال مراسل وكالة "الأناضول" إن أيوب أوغمن، البالغ من العمر 100 عام، تعرض لنوبة قلبية بشكل مفاجئ خلال دخوله الحمام بمنزله في منطقة "باموق قلعة".

وأوضح أن فرق من الاسعاف والشرطة هرعت إلى منزل أوغمن، إثر بلاغ من أسرته، وبعد عملية تدليك استمرت نحو 10 دقائق، عاد قلب المسن التركي إلى الحياة مجددًا.

وجرى نقل أوغمن إلى مستشفى جامعة باموق قلعة لمواصلة العلاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان
» «عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية
» أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين
» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب
» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك
» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»
» يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25
» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون