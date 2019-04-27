معمر تركي يعود للحياة.. تعرف على السر

27 أبريل 2019 - 07:33 م

أعادت عملية تدليك استمرت 10 دقائق قلب مسن تركي يبلغ من العمر 100 عام إلى الحياة في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.

وقال مراسل وكالة "الأناضول" إن أيوب أوغمن، البالغ من العمر 100 عام، تعرض لنوبة قلبية بشكل مفاجئ خلال دخوله الحمام بمنزله في منطقة "باموق قلعة".

وأوضح أن فرق من الاسعاف والشرطة هرعت إلى منزل أوغمن، إثر بلاغ من أسرته، وبعد عملية تدليك استمرت نحو 10 دقائق، عاد قلب المسن التركي إلى الحياة مجددًا.

وجرى نقل أوغمن إلى مستشفى جامعة باموق قلعة لمواصلة العلاج.