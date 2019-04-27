» إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر

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إصابة ضابطين مرور في حادث سير بالعريش

أحمد سالم

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انقلاب سيارة

الشرقية

العاشر من رمضان

أصيب 14 عامل، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالطريق الدائري الإقليمي بالقُرب من مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل، مُحملة بعمال اليومية، بالطريق الدائري الإقليمي بالقُرب من مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 14 عامل بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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