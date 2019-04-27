علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، صورة قال إنها "تاريخية" لوالده مع الرئيس الراحل أنور السادات، أثناء إحدى زيارتهما لأرض سيناء بعد حرب أكتوبر.

وعلق "علاء" على الصورة التى نشرها على موع "تويتر" قائلًا: "صورة تاريخية للرئيس السادات رحمه الله عليه ونائب رئيس الجمهورية مبارك والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء والمهندس عثمان أحمد عثمان والمهندس سيد مرعى".



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