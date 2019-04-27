» سلة الزمالك تقترب من التتويج بدوري السوبر

أمير سعد
اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من التتويج بلقب بطولة دوري السوبر بعدما فاز على الجزيرة في المباراة الثانية بنتيجة 88-84.
نهائي دوري السوبر يقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.
ويحتاج الزمالك الآن للفوز بمباراة واحدة لكي يحصد اللقب.
وبدأ الزمالك الربع الأول بقوة قوة ليُنهيه 23-17 لصالحه إلا أن الجزيرة رفض الاستسلام وعاد في الربع الثاني.
وكاد الشوط الأول أن ينتهي 38-37 لصالح الزمالك لولا ثلاثية معتز عكاشة لاعب الجزيرة والتي أنهت الشوط 40-38 لصالح الجزيرة.
الجزيرة أنهى الربع الثالث لصالحه أيضا 67-64 إلا أن الزمالك انتفض في الربع الأخير مع تبقي أقل من دقيقتين عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 77-77.
الزمالك انتفض ليوسع الفارق ويصبح 83-77 ولكن الجزيرة رفض الاستسلام مجددا ليقلص الفارق لـ 3 نقاط فقط مع تبقي 6 ثواني فقط.
وفي النهاية حافظ الزمالك على تقدمه لتنتهي المباراة 88-84 ويحقق الفارس الأبيض فوزه الثاني في المباراة الثانية في نهائي دوري السوبر.
وتقام المباراة الثالثة بين الزمالك والجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، وفوز الفارس الأبيض يعني تتويجه باللقب.
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