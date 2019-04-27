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بعد الفوز على الجزيرة

سلة الزمالك تقترب من التتويج بدوري السوبر

الرياضة

سلة الزمالك
سلة الزمالك

أمير سعد

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الجزيرة

المصريون

الزمالك

سلة

اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من التتويج بلقب بطولة دوري السوبر بعدما فاز على الجزيرة في المباراة الثانية بنتيجة 88-84.

نهائي دوري السوبر يقام بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

ويحتاج الزمالك الآن للفوز بمباراة واحدة لكي يحصد اللقب.

وبدأ الزمالك الربع الأول بقوة قوة ليُنهيه 23-17 لصالحه إلا أن الجزيرة رفض الاستسلام وعاد في الربع الثاني.

وكاد الشوط الأول أن ينتهي 38-37 لصالح الزمالك لولا ثلاثية معتز عكاشة لاعب الجزيرة والتي أنهت الشوط 40-38 لصالح الجزيرة.

الجزيرة أنهى الربع الثالث لصالحه أيضا 67-64 إلا أن الزمالك انتفض في الربع الأخير مع تبقي أقل من دقيقتين عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 77-77.

الزمالك انتفض ليوسع الفارق ويصبح 83-77 ولكن الجزيرة رفض الاستسلام مجددا ليقلص الفارق لـ 3 نقاط فقط مع تبقي 6 ثواني فقط.

وفي النهاية حافظ الزمالك على تقدمه لتنتهي المباراة 88-84 ويحقق الفارس الأبيض فوزه الثاني في المباراة الثانية في نهائي دوري السوبر.

وتقام المباراة الثالثة بين الزمالك والجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، وفوز الفارس الأبيض يعني تتويجه باللقب.

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