  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:51 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

نائب الرئيس.. التساؤلات تبدأ مبكرًا

البشير

تفاصيل "العملية قرطبة" لاعتقال 140 من رجال البشير

طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي

السيسي يعد إيطاليا بتقديم قتلة «ريجيني» للعدالة

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

عرب وعالم

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تحطم طائرة بنيبال

#

وديًا.. منتخب مصر الأوليمبي يهزم أمريكا 0/2

#

سبب صادم يدفع راكب لإجبار طائرة روسية على الهبوط

#

بالفيديو.. مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية أمريكية فوق بحر البلطيق

قامت طائرة روسية طراز "تو 214 أو إن" برحلة استطلاعية، في الأجواء الأمريكية، هي الأولى لهذا الطائرة، استطاعت خلالها رصد العديد من المنشآت الحيوية الأمريكية، بينها مفاعلين نوويين للأبحاث.

ذكر ذلك موقع "كوارتز" الأمريكي، أمس الجمعة 26 أبريل، مشيرة إلى أن الطائرة الروسية تقوم بأول رحلة لها، ضمن اتفاقية السماوات المفتوحة، التي تسمح لطائرات أجنبية بالقيام برحلات استطلاعية في سماء دول أخرى.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه بينما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات في القيام بجولات استطلاعية في سماء روسيا، فإن الطائرة الروسية قامت بأول رحلة لها، رصدت خلالها مساحات واسعة من الأراضي الأمريكية.

وبدأ العمل باتفاقية السماوات المفتوحة منذ عام 2002، التي وقع عليها حوالي 30 دولة، وتنص على السماح للطائرات غير المسلحة بالتحليق في مطارات دول أخرى.

وتقوم الدول الموقعة على الاتفاقية باستخدام طائراتها في القيام بعمليات استطلاع لمراقبة العمليات العسكرية ومعاهدة الحد من التسلح، ومراقبة منشآت تسمح الاتفاقية بمراقبتها.

وقامت الطائرة الروسية بمسارها المحدد، وفقا للاتفاقية، حسبما ذكر الموقع الأمريكي، الذي أشار إلى أن خبراء من الدول التي تمر الطائرة في سمائها يقومون بمراقبة التزامها بنصوص الاتفاقية من حيث المسار والأجهزة المستخدمة على متنها.

وذكر الموقع أن الطائرة الأمريكية التي كان من المفترض استخدامها من قبل واشنطن لاستطلاع الأراضي الروسية، وفقا للاتفاقية، هي طائرة بوينغ طراز (أو إس تي أو سي 135 بي)، مشيرا إلى أنها أصبحت متقادمة وغير قادرة على آداء المهام المفترض القيام بها في سماء روسيا.

وقال الموقع إن الطائرة الأمريكية ذات مدى صغير، ولن تكون قادرة على إنهاء المهام المكلفة بها في رحلة زمنها 96 ساعة، مشيرا إلى أن القوات الجوية الأمريكية تخطط لامتلاك طائرة قادرة على القيام بهذه المهام بحلول عام 2023.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال
» أفيخاي أدرعي ينشر صورة لملوخية "فرجللو"
» اتحاد جدة يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين
» قوات حفتر: "الوفاق" شن 6 غارات حول مطار طرابلس
» «فوكس سبورتس» «صلاح» متهم بالقتل.. ونشطاء يدافعون عنه
» إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر
» سلة الزمالك تقترب من التتويج بدوري السوبر
» "المهدي" يطالب بإعلان دستوري متفق عليه
» أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في «كان 2019»
» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون