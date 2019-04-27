» أفيخاي أدرعي ينشر صورة لملوخية "فرجللو"

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أفيخاى أدرعى

تل ابيب

ملوخية

فرجللو

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم جيش الكيان الإسرائيلي، صورة لمنتج نبات الملوخية من شركة “فرجللو” المملوكة لرجل الأعمال السكندري فرج عامر.

وكتب أدرعي علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية حيث يتم بيعها في الاسواق الاسرائيلية أيضًا.. بصحة وهنا أيها الأصدقاء.. شابات شالوم”.

يذكر أن أشاد موقع إسرائيل باللغة العربية، بمنتجات “فرجللو”، وذلك بعد نشر الصفحة صورة للمنتج من نبات الملوخية مغلف ومعبأ.

وأكدت الصفحة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن تصدير منتجات فرجللو إلى إسرائيل، وتحديدًا الملوخية المجمدة.

أضاف الموقع في تدوينته: “يعشق اليهود من أصول مصرية الملوخية بالفراخ فلا نستغرب أن نجدها تستورد من مصر وتباع في أسواقنا في اسرائيل مجمدة. طعام معبق بالذكريات.

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