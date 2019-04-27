» استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال

27 أبريل 2019 - 09:36 م

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح بيان للوزارة أن "عمر يونس" (20 عامًا) أصيب على حاجز "زعترة" جنوب نابلس، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال.

وأضاف البيان أن الارتباط الفلسطيني (جهة رسمية معنية بالتنسيق مع تل أبيب) أبلغ الوزارة بوفاة "يونس" مساء السبت في مستشفى إسرائيلي.

وعادة ما تشهد الحواجز المحيطة بمدن الضفة الغربية حوادث مماثلة؛ بحجة محاولة فلسطينيين تنفيذ عمليات طعن ضد الجنود الإسرائيليين المتمركزين عليها.